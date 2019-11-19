ضاهر: أتمنى على بري إلغاء الجلسة التشريعية

رأى النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "حضور جلسة انتخاب اللجان واجب دستوري لتسيير عمل المجلس واستمرار عمل المؤسسات والبدء بدراسة ​الموازنة​ والمصادقة عليها قبل نهاية ​السنة​ وخاصة ان ​الوضع المالي​ والاقتصادي لم يعد يحتمل التأجيل . أتفّهم غضب الشارع وأتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه بري إلغاء ​الجلسة التشريعية​".

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