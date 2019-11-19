الخولي: الجلسة التشريعية اليوم لن تنعقد بسبب عدم تأمين النصاب القانوني لها

اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​ ​مارون الخولي​ بان ​الجلسة التشريعية​ اليوم لن تنعقد بسبب عدم تأمين النصاب القانوني لها وكشف بأن عدد كبير من النواب غير اللذين اصدروا مواقف في الامس بعدم الحضور الى المجلس حاولوا التواصل مع عدد من قيادات ​الثورة​ وابلاغها بأنهم لن يحضروا الى المجلس احتراما لراي الشعب.

واوضح في بيان، بأن هذه المواقف المشرفة لقسم من النواب تجاه الثورة واهدافها لن ننساها وعلى هذه المواقف سنؤسس لانتفاضة تشريعية وستسعى الثورة الى الاستفادة منها عبر تأسيس لوبي نيابي لتسريع خطى التغيير الديموقراطي ولتنفيذ عملية الاصلاح ولمساندة حكومة الثورة الاولى في اقرار الاجراءات الاقتصادية والقانونية والمالية وفق اجندة الثورة واهمها ​انتخابات​ نيابية مبكرة واستعادة واسترداد الاصول والاموال المنهوبة. وقال بان الالتفاف حول الثورة واهدافها بدء يتوسع خصوصا في القواعد الشعبية للاحزاب المعارضة لها ولكوادرها من مسؤولين ونواب وهذا دليل اضافي على احقية المطالب التي اطلقتها الثورة وعلى ايمانهم بأن خارطة الطريق التي رسمتها الثورة هي خشبة الخلاص الوطني للبنانيين.

ودعا الخولي رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ الى تأجيل جلسة المجلس اليوم من اجل تخفيف الاحتقان في الشارع واحتراما لرفض الشعب لهذه الجلسة التشريعية التي يرى فيها تحدي له في عدم الاستجابة لمطالبه في وضع اولوية وطنية في هذه الظروف الحرجة من عمر الوطن تبدء بالتكليف وبالاستشارات النيابية الملزمة لخطوة اولى بعد استقالة ​الحكومة​.