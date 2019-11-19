افاد مراسل النشرة في صيدا ان الجيش اللبناني اعاد فتح جميع الطرقات الفرعية والطريق البحرية في صيدا التي اغلقت صباحا لبعض الوقت كما الطرق المؤدية الى المدارس لمنع بعض الباصات من نقل الطلاب.
وبدأ المحتجون في صيدا باقفال المرافق العامة في وقت فتحت فيه المصارف في المدينة أبوابها أمام المواطنين وسط حماية من عناصر قوى الأمن الداخلي
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش اعاد فتح جميع الطرقات الفرعية في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.