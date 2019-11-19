النشرة: الجيش اعاد فتح جميع الطرقات الفرعية في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان ​الجيش اللبناني​ اعاد فتح جميع الطرقات الفرعية و​الطريق البحرية​ في صيدا التي اغلقت صباحا لبعض الوقت كما الطرق المؤدية الى ​المدارس​ لمنع بعض الباصات من نقل ​الطلاب​.

وبدأ المحتجون في صيدا باقفال المرافق العامة في وقت فتحت فيه ​المصارف​ في المدينة أبوابها أمام المواطنين وسط حماية من عناصر ​قوى الأمن الداخلي​