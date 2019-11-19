تتجمع مجموعة من المحتجين على ​جادة شفيق الوزان​ في ​بيروت​، حيث تفترش الطريق وتمنع السيارات من المرور باستثناء سيارات الإسعاف و ​الدفاع المدني​، مع تواجد كثيف للقوى الامنية. ويحاول المحتجون ازالة العوائق والاسلاك الشائكة في ​ساحة النجمة​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة تفترش الطريق على جادة شفيق الوزان وتمنع السيارات من المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.