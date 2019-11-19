رغم خفض الفائدة.. تراجع مبيعات المنازل التركية

وذكر المعهد التركي أن مبيعات المنازل تراجعت إلى 142 ألفا و810 منازل في الشهر الماضي.
وتابع "تراجعت مبيعات الشهر الماضي قليلا أيضا عن سبتمبر".
وكان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة ألف نقطة أساس منذ يوليو لتدعيم تعاف من ركود اقتصادي وأزمة عملة العام الماضي.
وانكمش اقتصاد تركيا 1.5 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، وأشار استطلاع لرويترز الشهر الماضي إلى أن النمو في 2019 سيكون صفرا.
كما أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي، في وقت سابق، ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 14 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة مع 13.9 بالمئة قبل شهر.
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وزاد معدل البطالة غير الزراعية إلى 16.7 بالمئة من 16.5بالمئة قبل شهر، وفقا للأرقام.
هذا وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية التركية، الجمعة، وصول عجز ميزانية البلاد إلى 2.58 مليار دولار، خلال أكتوبر الماضي.
وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.
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