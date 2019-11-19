شهدت الطريق بين سيدي بنور ومراكش، مساء أمس الإتنين، حادثة سير مروعة، وذلك بعد إنقلاب سيارة من نوع “بيكوب”،كانت تقل ما يفوق عن 30 من النساء والاطفال.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد إنقلبت سيارة من نوع “بيكوب” بالطريق الوطنية رقم 7، كان على متنها حوالي 30 شخص بين نساء وأطفال ينحدرن من جماعة بوحمام، كانوا عائدون من احدى الزوايا “سبوع الميلود ” بمناسبة عيد المولد النبوي .
وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث تسبب في إصابة 10 حالات من النساء والأطفال وصفت حالتهم بالخطيرة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، حيث تم نقلهم معضم المصابين إلى مستعجلات المستشفى الاقليمي بسيدي بنور لتلقي الاسعافات الأولية.
هذا و إستنفر الحادث مختلف السلطة المحلية و المصالح الأمنية فور علمها بالخبر، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ضروف وملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقلاب سيارة “بيكوب” كانت تحمل 30 إمرأة..كن عائدات من إحدى الزوايا “سبوع الميلود ”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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