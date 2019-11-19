داعية إسلامي: لا يوجد ملك للموت اسمه “عزرائيل” والرقية الشرعية أصبحت مهنة “المحتالين”!

قال الداعية الإسلامي المصري المشهور خالد الجندي إنه لا يوجد ملك للموت اسمه “عزرائيل” لا في الكتاب ولا في السنة.

وأشار الداعية الإسلامي يوجد مسند ثابت في الكتاب والسنة عن أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وعندما تقول هذه المعلومة لأي أحد هيتم اتهامك في دينك، وبعض الناس تفتكر هذا موجة لتغيير الدين.. لا دي موجة لتصحيح الدين”.

وأضاف أن: “الغيبيات كانت سببا لحضارة البشرية، فالملائكة غيبيات ولكن حدث انحراف في فهمها ليتم اختراع ملائكة جدد مثل عزرائيل، حتى أنه يتم استخدام ملك الموت ليكون أيقونة الفزع رغم أنه ينفذ أوامر الله تعالى، ولا يجب استغلال الغيبيات بل تركها للمسار الإيماني الخاص بها، مثل موضوع (الحور العين)، الذي يستغله البعض لتغييب العقول، موضحا أن هذا يضيع الشباب وينشر الإرهاب ويفكك الدول والسبب هو الفهم الخاطئ للغيبيات”.

ونوه بأن الرقية الشرعية أصبحت “سبوبة” للبعض حيث يتعاملون وكأن معهم مفاتيح الجنة والملائكة، مشددا على أن التنوير مهمة ثقيلة جدا.