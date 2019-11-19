الإصابة تُبعد نجم ريال مدريد عن الملاعب

سيغيب جيمس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حتى نهاية العام على الأرجح بسبب إصابة في الركبة تعرض لها مع منتخب كولومبيا.

وأوضح ريال في بيان يوم الاثنين ”بعد الخضوع لفحوص تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد تم تشخيص إصابة لاعبنا جيمس رودريجيز بتمزق برباط داخلي في الركبة اليسرى‭‭ ‬‬وسنقيّم تطور حالته“.

ولم يحدد النادي فترة غياب اللاعب لكن وسائل إعلام إسبانية تكهنت بابتعاده لنحو ستة أسابيع ما يعني استبعاده من مباراة القمة أمام برشلونة التي تغير موعدها إلى 18 ديسمبر كانون الأول.

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وخاض رودريجيز سبع مباريات في الدوري هذا الموسم لكنه لم يشارك مع ريال منذ حل بديلا خلال الفوز 1-صفر على غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا يوم 22 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وانضم لتشكيلة كولومبيا لخوض مباراتين وديتين أمام بيرو والإكوادور لكنه عاد مبكرا من المعسكر في ميامي بعد إصابته في التدريبات.

وخضع اللاعب البالغ عمره 28 عاما لجراحة في نفس الركبة العام الماضي وغاب لأكثر من شهرين عندما كان في فترة إعارة إلى بايرن ميونيخ.