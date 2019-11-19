مدرب “الطاس” بعد الفوز بكأس العرش: ” لم نسرق اللقب من حسنية أكادير”

عبر مصطفى العسري، مدرب فريق الاتحاد البيضاوي لكرة لقدم، عن سعادته الكبيرة، بعد أن حقق فريقه مفاجأة مدوية لتتويجه بلقب كأس العرش، للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن فاز اليوم الإثنين، على حسنية أكادير، في مباراة النهائي التي جمعت بينهما بالملعب الشرفي بوجدة.

وأكد العسري، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، بأن “هذا اليوم تاريخي لهذا الفريق التاريخي، ويأتي لإنصافه وإنصاف تاريخه الكبير، بعد سنوات من العطاء في الملاعب المغربية”.

العسري، أقر بأنه لم يكن يحلم أبدا بالتتويج باللقب مع بداية المنافسة، ” لكن الحلم بدأ يكبر مع مرور الدورات والمباريات، مشيدا بأداء لاعبيه “الذين أبانوا على أنهم لاعبون كبار ويستحقون المنافسة في القسم الأول ومقارعة كبار الأندية”.

وبخصوص مجريات اللعب، شدد المتحدث ذاته على أن فريقه ” لم يسرق الانتصار، بل كان الطرف الأفضل في المباراة في مجملها، وخلق العيد من الفرص الخطيرة، كما أنه كان أكثر رغبة وإصرارا في الفوز”.