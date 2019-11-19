الذهب يتعافى إثر شكوك حول اتفاق تجاري صيني أميركي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع، أمس الإثنين، بفعل التأثير العكسي للتطورات في ملف الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.

وتعافت أسعار الذهب من الخسائر التي مُنيت بها في وقت سابق الإثنين، بعدما هبطت نتيجة تفاؤل حول احتمال توصل الصين والولايات المتحدة لاتفاق تجاري يُنهي حربهما التجارية.

لكن الشكوك الجديدة باتفاق كهذا، دفعت أسواق الأسهم الأميركية للتراجع وارتفاع أسعار الذهب.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1471.92 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن كان هبط أثناء الجلسة إلى 1455.87 دولار بفعل التفاؤل بمحادثات تجارية بناءة أُجريت بين أكبر اقتصادين في العالم في مطلع الأسبوع.

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وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1471.90 دولار للأوقية.

ورغم ذلك، فإن تقريرا تضمن أن بكين ليست متفائلة بسبب معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء رسوم جمركية، ألقى بظلاله على ابتهاج السوق وضغط على أسواق الأسهم العالمية التي كانت قرب مستويات قياسية مرتفعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.02 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 1.8 في المئة إلى 1736.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 892.95 دولار للأوقية.