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مواجهات عنيفة بين قبائل من الجوف وعمران بدعم من مليشيا الحوثي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

أكدت مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين، اندلاع اشتباكات قبلية عنيفة بين قبيلتي "سفيان" بمحافظة عمران، و"ذو محمد" بمحافظة الجوف.

 

وذكرت المصادر بوقوع جرحى خلال المواجهات التي استخدام فيها كافة أنواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة، بالإضافة الى اعطاب عدد من السيارات التابعة للجانبين.

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وأرجعت المصادر تلك الاشتباكات الى خلاف على ارض متنازع عليها بين الجانبين.

 

يشار إلى أن مليشيا الحوثي تدعم طرفي الاشتباكات، في وقت تقول فيه مصادر محلية أن الارض تعود لقبيلة ذو محمد، لكن قبائل سفيان اقدمت بالاعتداء عليها بالجرافات والاطقم العسكرية

 

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