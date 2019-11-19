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شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات عنيفة بين قبائل من الجوف وعمران بدعم من مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
أكدت مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين، اندلاع اشتباكات قبلية عنيفة بين قبيلتي "سفيان" بمحافظة عمران، و"ذو محمد" بمحافظة الجوف.
وذكرت المصادر بوقوع جرحى خلال المواجهات التي استخدام فيها كافة أنواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة، بالإضافة الى اعطاب عدد من السيارات التابعة للجانبين.
وأرجعت المصادر تلك الاشتباكات الى خلاف على ارض متنازع عليها بين الجانبين.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي تدعم طرفي الاشتباكات، في وقت تقول فيه مصادر محلية أن الارض تعود لقبيلة ذو محمد، لكن قبائل سفيان اقدمت بالاعتداء عليها بالجرافات والاطقم العسكرية
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