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أبناء آنس في ذمار يسيرون قافلة غذائية للجيش بصرواح غربي مأرب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

سيّر أبناء مديريات قبيلة آنس بمحافظة ذمار ، قافلة غذائية متنوعة دعما لأبطال الجيش الوطني المرابطين فيجبهة صرواح غربي محافظة مأرب .

 

القافلة التي أطلق عليها اسم “قافلة أبناء آنس دعماً للمرابطين في المتارس  "انطلقت من مدينة مأرب تزينها الأعلام الوطنية واللافتات المعبرة .. متجهة إلى جبهة صرواح لإسناد أبطال الجيش الوطني المرابطين في الخطوط الأمامية مع المليشيات الانقلابية.

 

وذكر أبناء قبيلة آنس أن الهدف من تسيير هذه القافلة هو تأكيد موقفهم الداعم للجيش الوطني  والمساند له في معركته المصيرية لاستعادة الوطن من المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

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وأشوأشاداد منظمو القافلة بالانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش الوطني في جبهة صرواح ومختلف الجبهات، مثمنين تضحياتهم العظيمة وهم يقدمون أرواحهم رخيصة لهذا الوطن  في سبيل تحرير  كل شبر من أراضيه الطاهرة من المليشيات الباغية.

 

بدوره عبر  أركان اللواء 203 ميكا  العميد محمد العسودي عن شكره لأبناء قبيلة آنس على هذه اللفتة الكريمة، وأكد أن هذه القوافل تعزز التلاحم بين القبيلة والجيش الوطني، وتسهم في رفع المعنويات القتالية لدى أفراد وصف وضباط الجيش الوطني المرابطين في الجبهات.

 

وأشاد بالأدوار البطولية الشجاعة لأبناء محافظة ذمار عموماً وأبناء مديرية آنس، وما يقدمونه من تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن الوطن في مختلف مراحل النضال الوطني.

 

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