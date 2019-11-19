شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في إيران إلى 12 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود في إيران، إلى 12 شخصا، في حين دعت زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، مريم رجوي، في رسالة جميع الشباب إلى الانضمام إلى صفوف المحتجين، مؤكدة أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها “نظام الملالي”.

واندلعت الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران منذ يوم الجمعة واتخذت منحى سياسيا مع مطالبة المحتجين بتنحي من يقودون البلاد. Advertisements وتوعدت السلطات في البلاد بتصعيد إجراءاتها الأمنية، وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحتجين، وفي الوقت ذاته أدانت الولايات المتحدة السياسات الإيرانية وقمع المحتجين. وأكد الحرس الثوري، وهو القوة الأمنية الرئيسية المدججة بالسلاح في إيران، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية “إذا تطلب الأمر فسنتخذ إجراء حاسما وثوريا ضد أي تحركات مستمرة لزعزعة السلام والأمن”.

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