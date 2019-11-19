صحيفة: محمد بن زايد أكد أن الفقيد "سلطان" من رجالات الوطن الأوفياء

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

كتبت صحيفة إماراتية، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ،أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ، الذي وافته المنية بعد عمر قضاه في خدمة وطنه واتحاده الذي كان أحد فرسان تأسيسه، ومسيرة حافلة تقلد فيها عدداً من المناصب والمراكز كان فيها مثالاً للالتزام بقضايا الوطن والعمل في سبيل رفعته وتقدمه، فضلاً عن دوره الرائد في العمل لحماية التراث الوطني والرياضات الأصيلة، حيث كان دائم التأكيد على أن تاريخنا وتراثنا أمانة يجب أن تطلع عليها الأجيال وأن يتم التعريف بها، وكان المغفور له يشرف بشكل مباشر على الكثير من الفعاليات التي تستقطب الجميع من داخل وخارج الدولة.



وقالت صحيفة "الوطن" الصادرةاليوم الثلاثاء إن محبة أبناء القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" كبيرة وعظيمة في قلوب جميع أبناء الوطن والشعوب العربية، وكما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، أن لأبناء زايد بصمة خالدة وهم شركاء في مسيرة تأسيس الاتحاد الشامخ، التي كان المغفور له الشيخ سلطان بن زايد أحد رجالات تلك الحقبة التاريخية وفرسانها من الذين عملوا في كنف القائد المؤسس في سبيل الاتحاد الذي بات ملهماً لجميع دول العالم بمسيرته وإنجازاته.

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واضافت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد أن الفقيد من رجالات الوطن الأوفياء ورموزه الوطنية.

وأكدت "الوطن" في ختام افتتاحيتها ..ستبقى ذكرى فقيد الإمارات ومسيرته النيرة وأثر عمله وجهده خالداً ومثالاً يقتدى في خدمة الوطن والوفاء لرايته وعزته ومسيرته.. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات الأصيل الصبر والسلوان.