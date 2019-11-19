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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسير قافلة غذائية لذوي الدخل المحدود في الروضة بشبوة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
سيّرت دولة الإمارات - ممثلة في ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - قافلة إغاثية تستهدف ذوي الدخل المحدود في منطقة الغيل بمديرية الروضة في محافظة شبوة، وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وبحسب وكالة "وام" وزع فريق الهيئة - ضمن هذه الجولة من المساعدات - /200 / سلة غذائية متنوعة تزن /16/ طنا، استهدفت الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود في منطقة الغيل، واستفاد منها / 1100 / فرد، وذلك للحد من مستوى العوز الغذائي وتوفير العيش الكريم للأهالي.
بدورهم عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة نظرا لتردي الأوضاع الإقتصادية وانعدام فرص العمل وبالتالي مصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة.
جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت منذ بدأ العام 2019م عدد / 33.374 / سلة غذائية، بمعدل / 1917 / طنا، استفاد منها /159.050 / فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.
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