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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
توقعت الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.
كما توقعت، في نشرتها اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 19، 2019، انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة.
وشهدت العاصمة الرياض وعدد من مدن المملكة، أمس الاثنين، أمطار رعدية غزيرة.
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