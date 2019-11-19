جهود سعودية لتعزيز التعاون في اليمن مع مكتب الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

اجتمعت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بوكيل أمين عام ‫الأمم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.



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ووفق وكالة "واس" تناول الاجتماع التعاون الوثيق والمثمر بين ‫المملكة العربيةالسعودية وأوتشا في مختلف المجالات الانسانية والاغاثية، وجهود المملكة الانسانية الدولية خاصة في ‫اليمن، وسبل تعزيز هذه الجهود.

وتطرق الاجتماع لآلية الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمت به المملكة لدعم برامج أوتشا الاغاثية في اليمن بقيمة نصف مليار دولار، ومدى مساهمته في رفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني الشقيق.