معمر الإرياني: اختطاف الحوثي لقاطرة بحرية بإيعاز إيراني

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني إن عملية الخطف والسطو المسلح التي نفذتها ميليشيا الحوثي للقاطرة البحرية (رابغ-3) والتي كانت تقوم بقطر حفار بحري تملكه شركة كورية جنوبية أثناء إبحارها جنوب البحر الأحمر، مساء الأحد، "عملية إرهابية وتصعيد خطير وغير مسبوق يهدد بنسف كل الجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإحلال السلام في اليمن".



وأوضح وزير الاعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن "العملية الإرهابية التي نفذتها ‎المليشيا الحوثية تكشف التهديد الذي يمثله استمرار سيطرتها على ‎ميناء الحديدة وتحكمها في الشريط الساحلي بين المدينة ومديرية عبس، على أمن وحرية الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

Advertisements

وأشار الأرياني إلى أن‏ "توقيت هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة وتزامنها مع الاحتجاجات التي تشهدها غالبية المحافظات الإيرانية يؤكد أنها تمت بإيعاز وتخطيط إيراني عبر أداتهم الحوثية لحرف الأنظار عن هذه الانتفاضة الشعبية ومحاولة خلط الأوراق وتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة وممارسة الضغوط على المجتمع الدولي".

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة إزاء القرصنة البحرية التي تشكل سابقة وانتهاك خطير للقانون الدولي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم الحكومة الشرعية لوقف التهديد الذي تمثله المليشيا الحوثية الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي.