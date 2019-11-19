متظاهرون لبنانيون يتوافدون لقطع الطرق المؤدية لمجلس النواب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام لبنانية أن المتظاهرين بدأوا في التوافد إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت لقطع المداخل المؤدية إلى مقر مجلس النواب.

وكانت الدعوات للتحركات والتظاهر فيما أطلق عليه تسمية "ثلاثاء الغضب" رفضا لانعقاد الجلسة التشريعية المقررة اليوم قد بدأت بعدما كان رئيس البرلمان نبيه بري قد أرجأها من الثلاثاء الماضي على وقع غضب المتظاهرين.

واعتبرت دعوات التظاهر أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على تأليف الحكومة وليس التشريع.

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وانتشرت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغلق جميع الطرقات المؤدية إلى مقر البرلمان اللبناني في وسط بيروت ومنع النواب من الوصول وعدم إقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها قانون العفو العام الذي يواجه انقساما حوله بين اللبنانيين، إضافة إلى أن مرحلة تصريف الأعمال يقتصر عمل البرلمان فيها على القضايا الطارئة.

وفي بيان لها، قالت مجموعة "لحقي": "بمواجهة مناورة السلطة لإشغال الثورة بمعارك جانبية، نشدد على أن أولوية الأولويات هي استكمال تحقيق أهداف الثورة، والخطوة التالية هي تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين مستقلين بصلاحيات استثنائية".