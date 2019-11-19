الصين تدين حكم السماح لمتظاهري هونج كونج بارتداء أقنعة

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالثلاثاء 2019/11/19 08:55 ص بتوقيت أبوظبي
متظاهرون يرتدون أقنعة على الوجه في احتجاجات هونج كونج
أدانت الصين، الثلاثاء، قرار المحكمة العليا في مدينة هونج كونج بإلغاء الحظر على أقنعة الوجه التي يرتديها المتظاهرون.
وأكدت بكين أنها وحدها من تملك السلطة للبت في القضايا الدستورية في هونج كونج.
ويرتدي المحتجون خلال المظاهرات أقنعة لإخفاء وجوههم، وتجنب تعرضهم لملاحقات قضائية.
وقال جيان تايواي الناطق باسم لجنة الشؤون التشريعية في مؤتمر الشعب الوطني إن مؤتمر الشعب وحده يملك الحق للحكم فيما إذا كان أي قانون يتوافق مع القانون الأساسي، أي الدستور المصغر للمدينة.
وأضاف أن قرار محكمة هونج كونج "أضعف بشدة حكم" رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام وحكومة المدينة.
وقضت المحكمة العليا في هونج كونج، الإثنين، بعدم دستورية الحظر الذي تفرضه سلطات المدينة على ارتداء الأقنعة، معتبرة أن القيود التي يفرضها قرار الحظر على الحقوق الأساسية يذهب أبعد مما هو ضروري بشكل منطقي.
وتشهد المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي احتجاجات اندلعت عقب إصدار مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم للصين قبل أن يتم سحبه، وتتوسع المطالب لتشمل المزيد من الديمقراطية.
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