رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الغريب ان تكون الملفات المحركة من السلطات العليا، كغيرها من الملفات التي نسمع عنها، انتقائية، وكأنه لم يسمع احد من الحاشية بملف ​بنك المدينة​، أو ​بواخر الكهرباء​، أو ​الأملاك البحرية​ والنهرية، أو التهرب والتهريب الجمركي. شو رأيكم شباب، نشكل ​حكومة​ أولا، ونقر استقلالية ​القضاء​ ثانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: الغريب ان تكون الملفات المحركة من السلطات العليا انتقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.