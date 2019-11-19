مسؤول كوري جنوبي: اثنان من مواطنينا على متن السفن المخطوفة من الحوثيين

أعلن مسؤول ب​وزارة الخارجية​ الكورية الجنوبية، أن اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين على متن ​السفن​ التي خطفتها حركة الحوثي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وأوضح مسؤول آخر بوزارة الخارجية أن السفن الثلاث التي خطفها ​الحوثيون​ تشمل اثنين من السفن الكورية الجنوبية.

وكان ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ قد أعلن أن ​الحوثيين​ استولوا على ​سفينة​ تقطر حفارا عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.