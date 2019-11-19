أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين على متن السفن التي خطفتها حركة الحوثي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
وأوضح مسؤول آخر بوزارة الخارجية أن السفن الثلاث التي خطفها الحوثيون تشمل اثنين من السفن الكورية الجنوبية.
وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد أعلن أن الحوثيين استولوا على سفينة تقطر حفارا عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول كوري جنوبي: اثنان من مواطنينا على متن السفن المخطوفة من الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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