فيليب حذر من التهاون مع التحذيرات في التعامل مع التهديدات الإرهابية

أكد رئيس الوزراء الفرنسى، إدوارد فيليب، أن قضية مواجهة الإرهاب تشكل عاملا مشتركا في اهتمامات بلدان الساحل الإفريقي و​فرنسا​، محذرا من التهاون مع التحذيرات في التعامل مع التهديدات الإرهابية، مجددا موقف بلاده الداعم ل​مكافحة الإرهاب​ في الساحل الأفريقي.

وفي كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر الدولي للأمن في ​إفريقيا​، أوضح ان "فرنسا في السنوات الأخيرة أظهرت التزاما ودعما لجميع المبادرات التي اتخذتها بلدان الساحل في أبحاثها وخطواتها من أجل الاستقرار السياسي و​الأمن​ي".