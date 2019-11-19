فيليب حذر من التهاون مع التحذيرات في التعامل مع التهديدات الإرهابية

أكد رئيس الوزراء الفرنسى، إدوارد فيليب، أن قضية مواجهة الإرهاب تشكل عاملا مشتركا في اهتمامات بلدان الساحل الإفريقي وفرنسا، محذرا من التهاون مع التحذيرات في التعامل مع التهديدات الإرهابية، مجددا موقف بلاده الداعم لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي.
وفي كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر الدولي للأمن في إفريقيا، أوضح ان "فرنسا في السنوات الأخيرة أظهرت التزاما ودعما لجميع المبادرات التي اتخذتها بلدان الساحل في أبحاثها وخطواتها من أجل الاستقرار السياسي والأمني".
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