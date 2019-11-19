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فيليب حذر من التهاون مع التحذيرات في التعامل مع التهديدات الإرهابية

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أكد رئيس الوزراء الفرنسى، إدوارد فيليب، أن قضية مواجهة الإرهاب تشكل عاملا مشتركا في اهتمامات بلدان الساحل الإفريقي و​فرنسا​، محذرا من التهاون مع التحذيرات في التعامل مع التهديدات الإرهابية، مجددا موقف بلاده الداعم ل​مكافحة الإرهاب​ في الساحل الأفريقي.

وفي كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر الدولي للأمن في ​إفريقيا​، أوضح ان "فرنسا في السنوات الأخيرة أظهرت التزاما ودعما لجميع المبادرات التي اتخذتها بلدان الساحل في أبحاثها وخطواتها من أجل الاستقرار السياسي و​الأمن​ي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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