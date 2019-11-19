أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، إن ​الولايات المتحدة​ تشعر بقلق بالغ بشأن تفاقم الاضطرابات السياسية و​العنف​ في هونغ كونغ، ودعا ​حكومة​ هونغ كونغ لاتخاذ خطوات واضحة للتعامل مع شكاوى المحتجين. ورأى خلال إفادة ​صحفية​، أنه على الحزب الشيوعي الصيني أن يحترم وعوده لشعب المدينة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: قلقون بشأن العنف في هونغ كونغ وعلى الصين احترام الحريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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