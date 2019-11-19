محتجون يقطعون عدداً من الطرقات في صيدا ويغلقون أوجيرو وكهرباء لبنان

قطع محتجون عددا من الطرقات الفرعية في صيدا وعبرا بالعوائق الحديدية وحاويات ​النفايات​ وهي: ​مكسر العبد​، دوار ​الحريري​، كوع الخروبي عبرا، القياعة، ​معبد أشمون​ مفرق ​علمان​، ​ساحة النجمة​، طريق الاوتوستراد البحري بالاطارات المشتعلة، كما عمدوا الى إغلاق بعض المرافق العامة لا سيما مؤسستي "​أوجيرو​" و"​كهرباء لبنان​".



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