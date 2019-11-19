توافد المتظاهرين إلى ساحة الشهداء ومحيط المجلس النيابي

بدأ المتظاهرون يتوافدون إلى ​ساحة الشهداء​ ومحيط ​المجلس النيابي​ في ظل انتشار أمني كثيف لمنع انعقاد الجلسة التشريعية المقررة اليوم وعلى جدول أعمالها اقتراح قانون العفو العام. وكانت كتلة "الكتائب اللبنانية"، كتلة "اللقاء الديمقراطي"، كتلة "الجمهورية القوية" أعلنت يوم أمس مقاطعتها للجلسة التشريعية. كذلك أعلن النواب أسامة سعد، ميشال معوض، فؤاد مخزومي وبولا يعقوبيان مقاطعتهم للجلسة.

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