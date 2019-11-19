بري:نصاب انعقاد الجلسة هو 65 نائباً ويكفي لعقدها ان يكون من بين هؤلاء نواب من كل الطوائف

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تأكيده انّ "أولى خطوات تجاوز المأزق الاقتصادي والمالي تكون عبر المسارعة الى تشكيل ​حكومة​ إنقاذية مطعّمة من اختصاصيين وعدد محدود من سياسيين، تأخذ على عاتقها تنفيذ أجندة عمل إصلاحية فورية وتلبّي مطالب ​الحراك الشعبي​ وهي مطالب جميع اللبنانيين ونتبنّاها بكاملها".

وشدد بري على ان "الهم الأساس بالنسبة له هو عقد الجلسة الانتخابية لانتخاب اللجان وإحالة مشروع الموازنة الى لجنة المال لدرسه، وامّا في ما خص الجلسة التشريعية فهي في موعدها".

ورداً على سؤال عما اذا كانت الحكومة ستغيب عن الجلسة، اكد بري انه "يكفي أن يحضر وزير واحد، لنشرّع. علماً انّ كثيراً من المجالس النيابية في العالم تشرّع في غياب الحكومة"

وعن ميثاقية الجلسة في حال غابت عنها مكونات مسيحية أو سنية، اوضح ان "نصاب انعقاد الجلسة هو 65 نائباً. ويكفي لعقدها ان يكون من بين هؤلاء نواب من كل الطوائف".