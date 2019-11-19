حالة الطرقات في بعض المناطق اللبنانية صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة في البقاع، هي ​اوتوستراد زحلة​، ​البيرة​، ​المرج​، ​جب جنين​، ​تعلبايا​ و​سعدنايل​. الطرقات المقطوعة ضمن نطاق عاليه، هي صوفر، مفرق العبادية ومفرق شويت. الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس، هي ساحة النور والبداوي. Advertisements الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا هي ساحة حلبا وساحة العبدة. من جهة أخرى، أفادت بأن الاوتوستراد من صور باتجاه صيدا وصولاً الى بيروت سالك بإستثناء مثلث خلدة. وافاد مراسل النشرة في حاصبيا بأن "طرقات البقاع الغربي مقطوعة في جب جنين كامد اللوز غزة والطرقات التي تربط البقاع الغربي بالوسط مقطوعة وطريق راشيا عند بلدة البيرة مقطوعة بالأحجار والإطارات المشتعلة".

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