المتظاهرون يحاولون إزالة السياج الشائك قرب مبنى "النهار" والقوى الأمنية تتدخل

يحاول المتظاهرون إزالة السياج الشائك قرب مبنى "النهار" للوصول الى ​المجلس النيابي​ لمنع انعقاد ​الجلسة التشريعية​، و​القوى الأمنية​ تتدخل. وقد حصل تدافع بين القوى الامنية والمتظاهرين.

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