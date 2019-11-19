تعليم البرلمان تناقش مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من لنائب الدكتور فـتحى ندا بشأن تحديد آلية تنفيذ الضوابط والمعايير الخاصة بالتحاق الطلاب بالجامعات الخاصة. وتبحث أيضا لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود بشأن عدم التزام جامعة بنى سويف بما حدده المجلس الأعلى للجامعات من مصروفات وإرهاق كاهل الطلبة بمصروفات إضافية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الغنى، بشأن الشكاوى المتعلقة بتنسيق الجامعات الخاصة.

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