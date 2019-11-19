شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محلية البرلمان تبحث تعثر الشركة المنفذة لمشروع توسعة محطة المياه بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحماية الشواطئ، وذلك فى إطار التزام الدولة الدستورى الوارد بالمادة رقم 45 والخاصة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها أو تلويثها وحق كل مواطن فى التمتع بها.

وتبحث لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطية الفيومى بشأن تعثر الشركة المنفذة لمشروع توسعة محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة، بمركز طوخ محافظة القليوبية، فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها منذ عام 2015، وعدم قيام وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية باتخاذ أية إجراءات تجاه هذه الشركة، بالرغم من احتياج المواطنين بالمركز إلى توفير 150 ألف متر من المياه النقية يوميًا كحد أدنى للوفاء باحتياجاتهم المعيشية.