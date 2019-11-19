حدث ليلًا| تفاصيل لقاء السيسي ونظيره الألماني.. ومفاجأة في قضية "طفلي بئر السلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- شمل قضايا "فلسطين وسوريا وليبيا".. تفاصيل لقاء السيسي ونظيره الألماني- صور

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، في مقر القصر الرئاسي ببرلين.

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- محامي المتهمة يفجر مفاجأة في قضية "طفلي بئر السلم" في طنطا

فجّر المحامي بلال عادل، محامي والدة الطفلين "شادي" و"يزن" مفاجأة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفلي بئر السلم" في طنطا، بعدما أكد أنه قدم إلى النيابة ما يثبت أن موكلته تقدمت ببلاغ رسمي ضد شادي الأمير والد طفلها "يزن".

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- نيابة طنطا تتحفظ على والدة "طفلي بئر السلم" لحين انتهاء التحريات

قرر المستشار محمد عطية رئيس نيابة أول طنطا التحفظ على المتهمة "سها. ا. ع - 40 سنة"، والدة الطفلين "شادي - 4 سنوات"، و"يزن - 3 شهور"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفلي بئر السلم" في طنطا، وذلك لحين انتهاء مباحث أول طنطا من تحرياتها بشأن الواقعة.

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- شجاعة عمال تنقذ الزبائن.. لقطات في حريق حلواني شهير بأكتوبر (فيديو وصور)

لم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة عادت معها الحياة إلى طبيعتها داخل فرع سلسلة محلات حلويات شهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، إثر اندلاع حريق محدود، مساء الاثنين.

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- وكيل البرلمان لـ"الخليج 365": استجواب وزيرة الصحة تحت الدراسة

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الاستجواب المقدم لوزيرة الصحة من قبل النائب محمد الحسيني، تحت دراسة هيئة مكتب البرلمان المكونة من رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، ووكيلي البرلمان.

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- "مكافحة الإدمان": "نقف في ظهر الموظف متعاطي المخدرات حتى يُشفى تمامًا"

قال حسن ترك، مسؤول حملة الكشف المبكر عن الإدمان بالجهاز الإداري للدولة، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، إنه يجب على الموظف متعاطي المخدرات التقدم إلى الصندوق.

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- نصر علام: الوفد الحالي في مفاوضات سد النهضة "الأفضل" على الإطلاق

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن المقترح المصري الذي طرح في أديس بابا، مؤخرًا في إطار مفاوضات سد النهضة، تميز بالاتزان.

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- مفتي الجمهورية ينعى الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس دولة الإمارات

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية بمزيد من الأسى والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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- وزير شؤون "النواب": لا يوجد تعذيب في السجون

نفى المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وجود تعذيب داخل السجون، لافتًا إلى أن بعض المنظمات يثير الحديث عن وجود تعذيب في السجون؛ بقصد تشويه صورة الدولة المصرية.

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- "مكافحة الإدمان": نسبة التعاطي في مصر أعلى من المعدلات العالمية

قال حسن ترك، مسؤول حملة الكشف المبكر عن الإدمان بالجهاز الإداري للدولة، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، إنه يوجد 25 ألف موظف، منذ مارس الماضي، تلقوا الخدمات العلاجية في سرية تامة، ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي الآن.

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- وزارة الهجرة تؤكد على تعاون مؤسسات الدولة لخدمة المصريين بالخارج

أكد مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، مازن فهمي، على التنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق ما يخدم المصريين بالخارج ودراسة مقترحاتهم.

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- الخارجية: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بإعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

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- الجيش الوطني الوطني الليبي يدمر 19 مدرعة أوصلتهم سفينة تركية إلى مصراتة

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي تنفيذ سلاح الجو لعملية عسكرية استهدفت 18 مدرعة.

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- في ظهور نادر.. رئيس المخابرات العراقية يكشف خطة "الأمراء" لإحياء تنظيم داعش

حذر رئيس الاستخبارات الحربية العراقية الفريق أول الركن سعد العلاق، من عودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، موضحًا أن المخابرات العراقية رصدت اتصالات لمجموعة تدعى "الأمراء" وهم كبار القادة داخل التنظيم الإرهابي.

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- السعودية: شغور مقعد إسرائيل "النووية" في الشرق الأوسط لا يدل على حسن النوايا

قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن شغور مقعد إسرائيل "الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط" خلال مؤتمر الشرق الأوسط الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى لا يدل على حسن النوايا.

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- "العليا الأمريكية" تحظر مؤقتًا استدعاءات الكونجرس بقضية سجلات ترامب الضريبية

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، قرارًا مؤقتًا بحظر أوامر استدعاء أصدرها الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بالكونجرس بخصوص قضية الحصول على السجلات الضريبية للرئيس دونالد ترامب.

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- الخزانة الأمريكية تكشف أسماء 6 شركات وأشخاص يموّلون "داعش" من تركيا

أعلنت وزارة الخزانة الأميريكية، الاثنين، أسماء 6 شركات وأشخاص يتخذون من تركيا مقرا أو يعملون بها، متورطون في توفير الدعم المالي واللوجستي "الحاسم" لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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- رابع أيام الاحتجاجات الإيرانية.. تهديد بنزول "الباسيج" واعتقال 150 متظاهرًا

دخلت الاحتجاجات الإيرانية -التي انطلقت عقب إعلان الحكومة زيادة أسعار البنزين بنسبة 50 %- يومها الرابع على التوالي، ووصلت إلى عشرات المدن والقرى الإيرانية، فيما هدد ممثل للمرشد الأعلى باستدعاء قوات الباسيج لإخماد الاحتجاجات.

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