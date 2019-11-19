مشاركة السيسي في "العشرين وأفريقيا" ومباراة المنتخب الأولمبي.. أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
يلتقي منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم مع جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء.
- يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات مبادرة "قمة مجموعة العشرين وأفريقيا" التي تستهدف دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول "مجموعة العشرين" .
- يتوجه الخبير الأممي المستقل المعني بحقوق الإنسان أليون تيني إلى مالي في زيارة تستمر 10 أيام؛ للوقوف على حقيقة مقتل 49 جنديًا في هجوم لجماعات متطرفة على معسكر للقوات المسلحة في بلدة (مناكا).
- يستضيف المركز القومي للبحوث النسخة الأولى من "منتدى القاهرة للعلوم: دبلوماسية العلوم و التطورات الحديثة في علم البيولوجي" لمدة 3 أيام، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- يلتقي منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم مع جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.
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