"كل يوم جمعة".. أنشطة رياضية وورش فنية بمكتبة مصر العامة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

خصصت مكتبة مصر العامة داخل محافظة المنيا، يوم الجمعة من كل أسبوع كـ"يوم ترفيهي" لأبناء المحافظة.

وقالت الدكتورة أمل عليوة مديرة المكتبة، إن يوم الجمعة يشمل برنامج ترفيهي يضم أنشطة رياضية، وورش فنية، ومسابقات ثقافية، فضلًا عن توزيع جوائز للفائزين في المسابقات.

وأوضحت "عليوة"، في تصريحات لها، أن البرنامج يهدف إلى إشراك الرواد في المزيد من الأنشطة التي تساعد في تنمية روح التعاون واكتشاف المواهب التي لديهم بالإضافة إلى العديد من المسابقات الحركية التي تهدف إلى تنمية سرعة رد الفعل والتركيز وفي نهاية اليوم يُجرى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات.