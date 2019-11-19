مقتل 24 جندياً و17 مسلحاً بهجوم في مالي

قال مسؤولون، إن هجوماً على دورية للجيش في مالي أسفر عن مقتل 41 شخصاً على الأقل في شمال شرقي البلاد.

وذكر الجيش أن القوات التي استهدفها الهجوم كانت في دورية في تابانكورت بمنطقة جاو القريبة من الحدود مع النيجر، عندما تمت مهاجمتها.

يشار إلى أن مالي والنيجر هما جزء من عملية مشتركة لتعقب الإرهابيين على طول الحدود.

وذكر البيان أن 24 جندياً مالياً قتلوا وجرح 29 آخرون، بينما قتل 17 مسلحاً وتم اعتقال نحو 100.

وصادرت القوات المالية نحو 70 دراجة نارية في أعقاب الهجوم، ولم يذكر المسؤولون الجماعة التي ينتمي إليها المسلحون، ووصفوها بأنها "إرهابية" فقط.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قتل 53 جندياً ومدنياً في هجوم على موقع عسكري في مالي.

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