إسرائيل تطلق صافرات الإنذار بعد إطلاق صواريخ من سوريا

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان إن صافرات إنذار تحذر من صواريخ قادمة انطلقت اليوم الثلاثاء، في منطقة هضبة الجولان المحتلة.

وقال الجيش الاسرائيلي، إن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ اعترض أربعة صواريخ أطلقت من سوريا المجاورة.

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ولم يرد تأكيد بعد إن كانت الصافرات أعقبتها صواريخ في المنطقة التي احتلتها إسرائيل والمتاخمة لسوريا.