المحكمة العليا تأمر بتأجيل إصدار الإقرارات الضريبية لترامب

أوقفت المحكمة العليا الأميركية، يوم الثلاثاء، مؤقتاً قرار لمحكمة أقل درجة يطالب الرئيس دونالد ترامب بتسليم إقراراته الضريبية المتعلقة بمدة ثماني سنوات، إلى لجنة تابعة للكونجرس.

وتتيح هذه الخطوة لأعلى هيئة قضائية في البلاد الوقت لتحديد ما إذا كانت ستدخل في صراع بين الكونجرس والرئيس.

وكان مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديموقراطيين، قد ذكر في رسالة، في وقت سابق، إنه لا يعارض تأجيلاً لمدة عشرة أيام لمنح القضاة مزيداً من الوقت للنظر في المرافعات القانونية.

ولجأ ترامب الأسبوع الماضي إلى المحكمة العليا لعرقلة أمر استدعاء صدر عن لجنة الإشراف والإصلاح في مجلس النواب بمطالبة شركة المحاسبة الخاصة به بالإفراج عن سجلاته المالية.

اقرأ أيضاً...ترامب يطلب من المحكمة العليا حماية إقراره الضريبي

ويمنح أمر المحكمة العليا اللجنة مهلة حتى يوم الخميس للرد، ومن المقرر أن يجتمع القضاة على انفراد يوم الجمعة المقبل.