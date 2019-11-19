شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق والان مع التفاصيل

سماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"،الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق.

ولم تشر الوكالة إلى مزيد من التفاصيل. Advertisements وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت،مؤخرا، بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار في مطار الشعيرات بريف حمص وسط البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وقتها أن الانفجار وقع نتيجة خطأ فني أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما لم يحدد بعد عددهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.