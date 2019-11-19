ميليشيات الحشد الشعبي تشارك في قمع المتظاهرين الإيرانيين

المناطق-الرياض

شهد يوم أمس الاثنين اليوم الرابع من المظاهرات الإيرانية مساء داميا، حيث سقط فيها 12 قتيل في صفوف المتظاهرين الإيرانيين.

وحسب معلومات إيرانية نقلتها مجاميع أحوازية أعلن محافظ طهران أن الاحتجاجات عمت 22 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية أي 70% من مساحة البلاد.

وأفادت مصادر محلية احوازية “أن ميليشيات الحشد الشعبي العراقية شاركت مع الحرس الثوري في الباسيج بقمع مظاهرات الجراحي جنوب الأحواز العربية يوم أمس الاثنين، حيث قتل 12 متظاهرا وأصيب 4 آخرين.

وحسب المصادر الاحوازية قتل 3 متظاهرين في مدينة الكورة القريبة منها من الاحواز العاصمة، بينما أفادت أنباء أخرى عن اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وميليشيات الباسيج وقوات الأمن الإيرانية في مدينتي معشور الاحوازية.