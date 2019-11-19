إيران تواصل بناء قاعدة عسكرية على حدود العراق وسوريا

كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية الأحد الماضي وحصلت عليها قناة "فوكس نيوز" الأمريكية مواصلة إيران بناء قاعدة للجيش على طول الحدود العراقية السورية.

الصور الجديدة، التي درسها محللون في منظمة إيمدج سات إنترناشيونال، أظهرت وجود مناطق للبناء أو إعادة الإعمار لقاعدة الإمام علي التي دُمرت جزئيا خلال غارات جوية في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي.



وأشارت الصور إلى أنه بكل منطقة حظائر ضخمة تكفي لإخفاء الشاحنات وكميات كبيرة من المعدات، ونقطتا تفتيش على جانبي المجمع مع جدران محصنة حول المجمع.





وفقا لتقرير المنظمة، فإنه في الوقت الذي كانت أعمال البناء تجري فيه على قدم وساق في قاعدة الإمام علي ظل المعبر الحدودي القريب مغلقا.

تأتي أخبار إعادة الإعمار في هذه القاعدة متزامنة مع خروج آلاف الإيرانيين إلى الشوارع في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الارتفاع الأخير في أسعار الوقود.

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وتأثر الاقتصاد الإيراني بشدة بالعقوبات المشددة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المثير للجدل عام 2018، حيث انخفض سعر عملة البلاد وارتفعت أسعار الأدوية والطعام، وأصبح الشعب في ظروف مزرية. فيما تزايد سخط الإيرانيين من قيام نظامهم بإنفاق الأموال في أماكن أخرى مثل سوريا واليمن.





كشفت "فوكس نيوز" القاعدة الإيرانية السرية في 3 سبتمبر/أيلول الماضي، ووفقا لخبراء الأمن، فقد تمت الموافقة عليها من قِبل القيادة العليا في طهران، وقامت قوات القدس الإيرانية باستكمال البناء.

ووفقا لخبراء الأمن، كانت هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الإيراني ببناء قاعدة بهذا الحجم من الصفر في سوريا، فيما كان هناك موقع للجيش الأمريكي على بعد أقل من 200 ميل من المجمع الإيراني الجديد.

وخلال الأشهر الأخيرة، استهدفت إسرائيل المنشآت العسكرية الإيرانية في سوريا ودمرت المباني التي كانت تستخدم لتخزين الأسلحة وتمركز القوات.

وذكرت قناة فوكس نيوز في شهر مايو/أيار الماضي أن إيران تقوم ببناء معبر حدودي غير بعيد عن المجمع الجديد في سوريا.

وتعرض المعبر الحدودي السابق بين العراق وسوريا في هذه المنطقة البوكمال القائم لأضرار جسيمة في وقت سابق من هذا العام.