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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الخليج 365 أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"،الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق.

Advertisements ولم تشر الوكالة إلى مزيد من التفاصيل. وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت،مؤخرا، بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار في مطار الشعيرات بريف حمص وسط البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وقتها أن الانفجار وقع نتيجة خطأ فني أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما لم يحدد بعد عددهم.

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