شكرا لقرائتكم مراسل العربية: إسرائيل تعترض 4 صواريخ فوق القنيطرة السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، الثلاثاء، باعتراض وإسقاط 4 صواريخ فوق القنيطرة السورية، والتي أعقبت إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات الجولان المحتل والجليل الأعلى، مضيفاً أنه تم اعتراض الصواريخ في المنطقة الشمالية بواسطة القبة الحديدية.

يأتي ذلك فيما أفاد إعلام النظام السوري، من جهته، بسماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي، وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن دفاعات النظام السوري تصدت لأهداف جوية، وصفتها بـ"المعادية"، جنوب البلاد.

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مطار دمشق الدولي

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن أنظمته الدفاعية أسقطت 4 صواريخ انطلقت من سوريا نحو إسرائيل في وقت مبكر الثلاثاء.

وقال الجيش: "تم تحديد 4 عمليات إطلاق من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية، والتي اعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية. لم يتم رصد استهداف التجمعات الإسرائيلية".

ورجحت التقديرات بأن قوة تابعة لإيران أطلقت الصواريخ الأربعة باتجاه الجولان المحتل (جبل الشيخ)، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.