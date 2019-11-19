استغربت مصادر مواكبة لمشاورات التكليف عبر "الشرق الأوسط" رفض رئيس ال​حكومة​ المكلف سعد ​الحريري​ الولوج في مهمة الإنقاذ بحكومة ذات أغلبية تكنوقراط، في رد على إصراره على تشكيل حكومة تخلو من الحزبيين، لمحاكاة الشارع المُطالب ب​حكومة تكنوقراط​.

وكانت مصادر مواكبة للتشكيل قالت لـ"الشرق الأوسط" إن الفريق المطالب بحكومة تكنوسياسية مختلطة "لا يطالب بتولي وزراء حزبيين لحقائب وزارية مهمة، ولا يعارض أن يتولى ممثلو الفرقاء السياسيين وزارات دولة، بهدف تقديم تسهيلات إضافية وإنقاذ الوضع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الاوسط استغربت رفض الحريري تسلّم حكومة ذات أغلبية تكنوقراط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.