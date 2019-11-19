آلان عون: أي تطوير للنظام يجب أن يحصل عبر المؤسسات وليس بطريقة إنقلابية

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، في تصريح تلفزيوني، أن "قانون ​العفو العام​ يجب يتجه أكثر صوب المظلومين ولا يجب توسيعه بشكل كبير ليضم أشخاصًا لا يستحقوه وذلك يشكل إشكاليات وعليه تحفظات".

ولفت عون الى أن "أي تطوير للنظام يجب أن يحصل عبر المؤسسات وليس بطريقة إنقلابية"، مشددًا على أن "أي تطرف عند البعض في الشارع يخدم التطرف الموجود عند البعض في ​السلطة​ وهم حلفاء في نهاية المطاف. فالحل هو في العاقلين في السلطة والشارع لتحقيق إنجازات على صعيد تطوير نظامنا".

