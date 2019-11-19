جورج عطالله: نسبق الحراك بعشر سنوات

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب جورج عطا الله، في تصريح تلفزيوني، أن "الاتفاق على الصيغة الحكومية الأخيرة وافق عليها رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ وبسحر ساحر تراجع عنها"، مشيرًا الى "أننا لسنا مكسر عصا لأحد وأي تحالف نقيمه مع أي فريق يكون مستندًا الى خطة عمل منهجية لإصلاح البلد".

وشدد عطالله على "أننا لا نندم على التسوية مع ​تيار المستقبل​ ونحن ننتهج ​سياسة​ مدّ اليد لجميع الأفرقاء في الوطن ولا نندم على هذه الخطوة مهما كلفتنا"، موضحًا "أننا نختلف عن الجميع وملفاتنا بيضاء ويجب أن يعرف الحراك أنه هو من يأتي صوبنا بتأخير 12 عامًا ولسنا نحن من نذهب اليه ونسبقه بعشر سنوات".

ولفت الى أنه "بالرغم من تحفظنا على موقف الحريري إلا أن التيار لم يبادر الى الرد على خطوة الحريري بل الصفدي هو الذي أصدر بياناً توضيحياً عمّا حصل ونحن بدورنا أكدنا بيان الصفدي".

وكشف عن "أننا سنحضر كنواب تكتل لبنان القوي الجلسة التشريعية غدا لأن هناك واجب تشريعي علينا أن نقوم به ولا يجوز تعطيل السلطة التشريعية في وقت تعطيل السلطة التنفيذية، لكننا لن نصوت على قانون العفو العام بالصيغة المقترحة والمضمون الموجود فيه"، مشيرًا الى أن "التصويت سيكون على قوانين العجلة، ولا اعتقد ان قانون العفو العام يحمل صفة العجلة".