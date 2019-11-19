الدفاعات الجوية السورية اسقطت صواريخ يرجح انها اسرائيلية قرب مطار دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه سمع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق.
وأكدت "سبوتنيك" من جهتها، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي.
كما أفادت وكالة "سبوتنيك" في سوريا، بأن الدفاع الجوية السورية تصدت، فجر اليوم، لأهداف معادية جنوب البلاد.
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