الدفاعات الجوية السورية اسقطت صواريخ يرجح انها اسرائيلية قرب مطار دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه سمع دوي ​انفجارات​ بالقرب من مطار دمشق.

وأكدت "​سبوتنيك​" من جهتها، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من ​الصواريخ​ يرجح أنها إسرائيلية في محيط ​مطار دمشق الدولي​.

كما أفادت وكالة "سبوتنيك" في سوريا، بأن الدفاع الجوية السورية تصدت، فجر اليوم، لأهداف معادية جنوب البلاد.