الشرق الاوسط عن مصادر الحريري: حريص على التجاوب مع مطالب الحراك الشعبي

نقلت مصادر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ تأكيده خلال رئاسته اجتماع المكتب السياسي لـ"تيار ​المستقبل​"، أمس، حرصه الشديد على "ضرورة ولادة ​الحكومة​ في أسرع وقت، واليوم قبل الغد، لإخراج البلد من الأزمات المتنوعة".

وأضافت لـ"الشرق الأوسط" أنه شدد على أن "لا ضرورة لأن تكون الحكومة برئاسته". وأوضحت أنه كان مصراً على "أن نأتي ب​حكومة تكنوقراط​، وأنا أؤيدها لأنها السبيل الوحيد لإخراج البلد من أزماته المتنوعة، ويجب الإسراع بإجراء ​الاستشارات النيابية​ الملزمة؛ لأنها الطريق الجدي الوحيد للخروج من ​الأزمة​".

ونقلت عنه المصادر قوله "أنا من جهتي حريص على التجاوب مع مطالب ​الحراك الشعبي​؛ لأنه كما قلت البلد لا يتحمل مزيداً من الخضات، ونحن في غنى عنها؛ لأن هذه المطالب هي مطالب كل اللبنانيين، وعلينا التجاوب معها والتعامل بإيجابية، ولم أسمع من أحد أنه يرفضها".