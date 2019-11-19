الجيش الاسرائيلي: اعتراض 4 صواريخ اطلقت من سوريا باتجاه اسرائيل

اعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي ادرعي انه "تم تفعيل إنذارات في منطقة ​الجولان​"، لافتا الى "اطلاق ٤ صواريخ من منطقة سوريا نحو إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية ولم يسقط أي منها داخل إسرائيل".

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