اليوم.. مناقشة مشروع قانون الحكومة للمشروعات الصغيرة بالبرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر ومتناهية الصغر، لمواجهة التحديات التى تواجه تلك المشروعات.
ويشهد اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة الموجه من النائب محمد فؤاد بشأن ما قدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لدعم الشباب، لافتة إلى أن الاجتماع سيشهد حضور أعضاء جهاز تنمية المشروعات.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا أمس الاثنين، لمناقشة مواد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة والخاصة بتعريفات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
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