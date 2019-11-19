كوريان جنوبيان على متن السفن التي خطفها الحوثيون بالبحر الأحمر

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن اثنين من المواطنين الكوريين على متن السفن التي خطفتها مليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقال مسؤول آخر بوزارة الخارجية، في اتصال هاتفي مع رويترز، إن السفن الثلاث التي خطفها الحوثيون تشمل اثنتين من السفن الكورية الجنوبية.

وسعت مليشيا الحوثي الانقلابية من عملياتها الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة في البحر الأحمر، فبعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على السفن، باتت "القرصنة" آخر صراعات الإرهاب الحوثي ـ الإيراني الذي يهدد ممرات التجارة العالمية قرب مضيق باب المندب.

Advertisements

وكشف التحالف العربي، الإثنين، عملية إرهابية حوثية غير مسبوقة تمثلت بعملية خطف وسطو مسلح لقاطرة بحرية جنوب البحر الأحمر، كما اعترفت المليشيا الانقلابية بالعملية على وسائلها الرسمية وتصريحات لقيادات بارزة في الصف الأول.

ووفقا لمتحدث التحالف العربي تركي المالكي، فقد تمت العملية الإرهابية الحوثية، مساء الأحد، وذلك أثناء إبحار قاطرة بحرية تدعى "رابغ 3" بجنوب البحر الأحمر، حيث تعرضت لقرصنة مسلحة من قبل زورقين على متنها عناصر إرهابية حوثية.

وفيما أحبطت قوات التحالف العربي عددا من الهجمات الإرهابية التي كانت المليشيا تنوي تنفيذها بزوارق مفخخة، تعرض عدد من الناقلات لهجمات إرهابية في عرض البحر الأحمر.

ودشنت المليشيا عملياتها الإرهابية بهجوم على سفينة إماراتية مدنية، تلاه هجومان على البارجة الأمريكية "يو إس ماسون"، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وفي 30 يناير/كانون الثاني من عام 2017، تعرضت فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي حوثي عبر 3 زوارق مفخخة، فيما تعرض ميناء المخا على البحر الأحمر لهجوم بزورق مفخخ أواخر يوليو/تموز من ذات العام.